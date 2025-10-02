«Nicht zerreden»: Hoffenheim und 174 Tage ohne Heimsieg

Fast ein halbes Jahr wartet Christian Ilzer bei der TSG 1899 Hoffenheim inzwischen auf einen Heimsieg. Doch wenn an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln angepfiffen ist, darf sich der Österreicher große Hoffnungen auf ein Ende der Flaute von Sinsheim machen.

«Ob wir zu Hause oder auswärts spielen: Wir wollen in jedem Spiel gewinnen, genau so ist es morgen. Natürlich wäre es umso schöner, wenn mal ein voller Erfolg zu Hause gelingt. Das ist in meiner Zeit nicht so oft gelingen», sagte Ilzer bei der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Aufsteiger. Zur Heimflaute kommentierte er: «Wir wollen das nicht zerreden, sondern auf dem Platz ein Statement geben. Wir wollen zeigen, dass wir ready sind für einen großen Fight.»

Lemperle hat «definitiv die Chance zu starten»

Dass es zuletzt vor heimischem Publikum nicht geklappt hat, lag nur bedingt an der eigenen Heimschwäche - sondern auch an den Gegnern. Zum Ende der Vorsaison setzte es Niederlagen gegen Borussia Dortmund (2:3) und den FC Bayern (0:4) - zum Start in die neue Spielzeit kamen in Eintracht Frankfurt (1:3) und erneut den Bayern (1:4) gleich wieder zwei Clubs aus der Champions League.

Der Österreicher Ilzer machte dem Ex-Kölner Tim Lemperle Hoffnung auf einen Startelf-Einsatz zum Auftakt des sechsten Bundesliga-Spieltags. «Tim hat - wie alle anderen - definitiv die Chance zu starten. Er ist fit und hat seine kleineren muskulären Probleme auskuriert. Wir können aus einem vollen Kader schöpfen», sagte der Trainer. Diese Woche sehe es personell «sehr gut aus».

Mit einem Heimsieg gegen Aufsteiger Köln könnte die TSG zumindest für eine Nacht auf Bundesliga-Platz vier springen. Man müsse mental und physisch absolut bereit sein, forderte der Chefcoach. «Wenn wir da einen guten Job machen und weiter auf dem Platz so zusammenarbeiten, dann ist die Chance sehr groß, dass es eine gute Fortführung des Saisonstarts gibt.»