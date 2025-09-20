«Runde Leistung»: VfB Stuttgart verschafft sich Ruhe

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bewertet den zweiten Heimsieg des in dieser Bundesliga-Saison noch schwächelnden VfB Stuttgart als «ganz klare Reaktion, die es gebraucht hat». Die Stuttgarter setzten sich mit 2:0 gegen den bislang ungeschlagenen FC St. Pauli durch und zeigten eine «runde Leistung», wie Trainer Sebastian Hoeneß fand.

Der Coach hatte mit der Herausnahme von Kapitän Atakan Karazor für Aufsehen gesorgt. Denn für den 28-Jährigen rückte Neuzugang Chema Andrés ins Mittelfeldzentrum. «Wir wollten Impulse geben, die haben wir bekommen - und wir kommen jetzt auch in eine Phase, in der wir sehr viel spielen. Da wird es grundsätzlich wichtig sein, dass wir den Kader, den wir haben, auch einsetzen», begründete Hoeneß seine Entscheidung.

Europa League startet für den VfB

Schon am Donnerstag trifft der VfB in der Liga-Phase der Europa League daheim auf Celta Vigo aus Spanien, danach geht es am Sonntagabend zum 1. FC Köln.

Umso wichtiger sei es, die Kräfte auf mehrere Schultern zu verteilen. Gegen St. Pauli machten die Stuttgarter Profis 181 Sprints - mehr als in jedem anderen Spiel der noch jungen Saison. Zudem liefen sie fünf Kilometer mehr als bei der 1:3-Niederlage zuletzt beim SC Freiburg.

«Offensichtlich hatten wir ein bisschen mehr Zugriff auf die Siegermentalität, die für uns sonst selbstverständlich war», sagte Wohlgemuth. «Wir hatten von Anfang an eine andere Körpersprache, eine andere Energie - und trotzdem haben wir noch ein paar Dinge gesehen, an denen wir noch schrauben müssen. Und die allerletzte Leichtigkeit müssen wir uns auch neu und wieder erarbeiten.»