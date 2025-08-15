Schmidt-Lob für Bayern-Leihe - Ibrahimović startet

Heidenheims Bayern-Neuzugang Arijon Ibrahimović hat FC-Trainer Frank Schmidt überzeugt und ist beim Pflichtspielauftakt des Fußball-Bundesligisten gesetzt. «Er hat die Zeit genutzt, um sich in die Mannschaft zu spielen. Er wird von Anfang an beginnen», erklärte Schmidt vor dem DFB-Pokal-Spiel am Samstag beim Regionalligisten Bahlinger SC.

Für Schmidt ist der 19-Jährige «auf keine Position festgelegt». Das sei ein Qualitätsmerkmal von ihm, meinte der Trainer. «Das Entscheidende ist, er hat eine sehr gute Mentalität, eine sehr gute Einstellung», meinte Schmidt. «Ich hoffe, und gehe davon aus, dass er die bis zum Ende seines Leihgeschäftes bei uns durchzieht, dann kann er ein sehr wertvoller Spieler werden.» Heidenheim hat Ibrahimović bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen.

Durchstarten in der Bundesliga?

Ibrahimović debütierte schon im Alter von 17 Jahren und 63 Tagen in der Bundesliga, hat bislang zwei Spiele im Oberhaus absolviert. Danach ging es erst per Leihe nach Italien in die Serie B zu Frosinone Calcio (16 Spiele, ein Tor) und von dort zu Lazio Rom, wo Ibrahimovic allerdings nur einmal eingesetzt wurde. Nun soll er in Heidenheim ein gestandener Bundesligaspieler werden.

Verzichten muss Heidenheim im DFB-Pokal auf Routinier Adrian Beck, der sich eine leichte Gehirnerschütterung und eine Brustkorbprellung beim Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Parma Calcio (2:1) zugezogen hatte. «Ich gehe davon aus, dass er nächste Woche wieder zur Verfügung stehen wird», sagte Schmidt.