Schwaben-Duell in Stuttgart - Freiburg beim Schlusslicht

Nach ihren Europa-League-Auftritten unter der Woche schließen der VfB Stuttgart und der SC Freiburg heute den 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga ab. Der VfB bekommt es im Schwaben-Duell ab 15.30 Uhr mit dem 1. FC Heidenheim zu tun, der mit dem 2:1 gegen den FC Augsburg vor einer Woche seinen ersten Liga-Sieg in dieser Saison gefeiert hat.

Die Freiburger treten um 19.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach an. Die Borussia erwischte einen miserablen Start in die neue Saison. Ex-Trainer Gerardo Seoane und Sportchef Roland Virkus sind bereits weg. In der Tabelle liegen die Gladbacher mit gerade mal zwei Punkten auf dem letzten Platz.