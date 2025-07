Training am Tegernsee: Woltemade zurück bei den VfB-Kollegen

Nick Woltemade stieg aus dem Mannschaftsbus, holte seinen Rollkoffer, hielt für ein Autogramm und ein Foto kurz bei den Fans und verschwand dann im Hotel. Der vom FC Bayern München umworbene Fußball-Nationalstürmer ist wie erwartet mit dem VfB Stuttgart ins Trainingslager am Tegernsee gereist und wird sich dort mit den Schwaben in den kommenden Tagen auf die neue Bundesliga-Saison vorbereiten. Für den späten Nachmittag hat der Club eine erste Einheit in Rottach-Egern angesetzt.

Woltemade, der trotz Vertrags bis 2028 diesen Sommer gern zu den Bayern wechseln würde und diesen Wunsch vor längerer Zeit bei den VfB-Bossen hinterlegt hat, ist erst mal also zurück im Kreise seiner Stuttgarter Kollegen. Am Samstag hatte er die übliche Leistungsdiagnostik und Fitness-Tests absolviert. Zuvor hatte der 23-Jährige wegen seiner Einsätze beim Finalturnier der Nations League und bei der U21-Europameisterschaft noch Urlaub gehabt.

Transferpoker seit Wochen Dauerthema

Der Transferpoker um Woltemade ist seit Wochen ein mediales Dauerthema, die beiden Clubs liegen in ihren Ablösevorstellungen aber weit auseinander. Nachdem sie mit zwei Angeboten - das zweite davon angeblich über mehr als 50 Millionen Euro - beim VfB abgeblitzt sein sollen, hielten sich die Bayern zuletzt zurück. Ob im VfB-Camp, das nur rund eine Autostunde von München entfernt liegt, nun neue Bewegung in die Causa Woltemade oder gar ein persönliches Treffen zwischen den Club-Verantwortlichen zustande kommt?

Bis zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison hat der VfB noch knapp drei Wochen Zeit. Im Supercup trifft der DFB-Pokalsieger am 16. August im heimischen Stadion ausgerechnet auf den deutschen Meister Bayern München.

Zagadou fehlt - Wechselkandidat Millot dabei

Nicht mit ins Trainingslager gereist ist Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou. Der in seiner Karriere schon von zahlreichen Verletzungen geplagte Franzose hat Kniebeschwerden. Es scheine nichts allzu Dramatisches zu sein, hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt gemutmaßt. Dennoch absolviert der 26-jährige Zagadou ein individuelles Programm in Stuttgart.

Sein Landsmann Enzo Millot, der vor einem Wechsel zu Atlético Madrid stehen soll, ist am Tegernsee hingegen dabei. Für das Testspiel gegen Celta Vigo (2:1) am vergangenen Samstag war der Mittelfeldspieler noch freigestellt worden.

Icon Vergrößern Nick Woltemade und der VfB Stuttgart kamen am Montag am Tegernsee an. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Nick Woltemade und der VfB Stuttgart kamen am Montag am Tegernsee an. Foto: Sven Hoppe/dpa