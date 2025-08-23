Verdacht auf Nasenbeinbruch bei Stuttgarts Jaquez

Dem VfB Stuttgart droht ein Ausfall von Verteidiger Luca Jaquez. Der 22 Jahre alte Schweizer zog sich im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Union Berlin (1:2) möglicherweise einen Nasenbeinbruch zu, wie VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bestätigte.

Jaquez musste nach einem Zweikampf mit Union-Stürmer Andrej Ilic mit einer blutenden Nase in der 88. Minute das Spielfeld verlassen. Stuttgart hatte sein Wechselkontingent da schon ausgeschöpft und musste die Partie in Unterzahl beenden. Laut Torwart Alexander Nübel war die Nase seines Kollegen stark geschwollen.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sprach nach der Partie von einer möglichen längeren Ausfallzeit. Die Stuttgarter spielen am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) im DFB-Pokal bei Zweitligist Eintracht Braunschweig. Das nächste Bundesligaspiel folgt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach.