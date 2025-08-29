VfB-Coach Hoeneß über Woltemade-Abgang: «Herber Verlust»

Der bevorstehende Abgang von Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade stellt Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart vor Herausforderungen. «Natürlich gibt es ein Spannungsfeld, das ist auch normal», sagte der Coach vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach. «Die Verantwortung für das Sportliche liegt in erster Linie mal beim Trainer und ich denke, das ist auch nicht so schwer zu verstehen, dass das ein herber Verlust für uns ist - vor allem in der Annahme, dass er bleibt.»

Woltemade, um den wochenlang auch der FC Bayern München - teilweise in der Öffentlichkeit - geworben hatte, steht vor einem Wechsel zu Newcastle United. Der englische Premier-League-Club ist demnach bereit, bis zu 90 Millionen Euro zu zahlen.

Spagat zwischen sportlichem und finanziellem Aspekt

«Trotzdem, und dem kann ich mich auch nicht verwehren, gibt es auch die finanzielle Situation», sagte Hoeneß weiter. «Das sind Dinge, die zu dem Geschäft gehören. Jetzt ist es die Aufgabe, zu versuchen, Dinge umzusetzen.» Das Aufgebot «lag noch nicht so da, wie man es sich vorgenommen hat - schon vor dem Nick-Transfer».

Medienberichten zufolge beschäftigen sich die Stuttgarter mit einer Leihe des früheren Mainzers Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) sowie mit Bilal El Khannouss (Leicester City) und Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg). «Wir haben noch drei Tage Zeit», sagte Hoeneß. «Am Ende geht es darum, dass wir gute Spieler bekommen, mit guter Qualität, im besten Fall Spieler, die schon etwas erlebt haben, die schon auf hohem Niveau gespielt haben, um sofort Wirkung zu haben.»