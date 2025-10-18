VfB in Wolfsburg - Freiburg fordert die Eintracht

Der VfB Stuttgart will sich weiter in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga etablieren, der SC Freiburg seine starke Serie fortsetzen. Die viertplatzierten Schwaben treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim kriselnden VfL Wolfsburg an, die seit sechs Pflichtspielen ungeschlagenen Badener empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Eintracht Frankfurt.

Der 1. FC Heidenheim hofft gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) derweil auf den zweiten Liga-Sieg in dieser Saison und einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Die TSG 1899 Hoffenheim ist zum Abschluss des siebten Spieltags am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC St. Pauli zu Gast.