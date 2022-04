VfB muss in Mainz im Mittelfeld improvisieren

Der VfB Stuttgart kämpft beim 1.

FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um seinen zweiten Auswärtssieg der Saison und weitere Punkte für den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Vor dem 30. Spieltag liegen die Schwaben auf Platz 15 und haben nur einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Stürmer Sasa Kalajdzic und Abwehrchef Waldemar Anton stehen dem VfB wieder zur Verfügung. Auf den positiv auf das Coronavirus getesteten Kapitän Wataru Endo und den gelbgesperrten Atakan Karazor müssen die Stuttgarter in Mainz allerdings verzichten. Es wird spannend zu sehen sein, wie Trainer Pellegrino Matarazzo dieses Personalproblem im Mittelfeld löst.

© dpa-infocom, dpa:220415-99-932339/2 (dpa)