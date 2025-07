VfB-Profi Diehl fällt vorerst aus - Entwarnung bei Jeltsch

Für Offensivspieler Justin Diehl beginnt auch die neue Saison beim VfB Stuttgart mit Verletzungssorgen. Der 20-Jährige zog sich im Testspiel des DFB-Pokalsiegers beim SV Fellbach (7:1) eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Im Mannschaftstraining von Coach Sebastian Hoeneß wird Diehl deswegen vorerst fehlen.

Nur «bei entsprechendem Heilungsverlauf» soll der Dribbelkünstler Ende Juli mit ins Trainingslager an den Tegernsee fahren, dort aber seine Reha fortsetzen, wie der VfB mitteilte. Diehl war am Samstag schon nach rund einer Viertelstunde ausgewechselt worden. Schon in der vergangenen Saison der Fußball-Bundesliga, seiner ersten beim VfB nach dem Wechsel vom 1. FC Köln, hatte Diehl mehrere Verletzungen erlitten und oft pausieren müssen.

Jeltsch hat Probleme im Adduktorenbereich

Entwarnung gibt es dagegen bei Abwehrspieler Finn Jeltsch, der wegen Problemen an den Adduktoren ausgewechselt worden war. Es habe sich nicht als eine strukturelle Verletzung herausgestellt, teilten die Schwaben mit. Der Verteidiger soll in den kommenden Tagen individuell trainieren.

Icon Vergrößern Finn Jeltsch wird in den kommenden Tagen individuell trainieren, hat sich aber nicht schwerwiegender an den Adduktoren verletzt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Icon Schließen Schließen Finn Jeltsch wird in den kommenden Tagen individuell trainieren, hat sich aber nicht schwerwiegender an den Adduktoren verletzt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa