VfB startet bei Zagadou-Comeback mit 7:1 in die Vorbereitung

Dan-Axel Zagadou hat als Kapitän ein etwas mehr als halbstündiges Comeback für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart bestritten. Der Abwehrspieler lief beim 7:1 (4:0)-Erfolg im Testspiel beim Verbandsligisten SV Fellbach zum ersten Mal seit Mitte September 2024 wieder auf. Zwischenzeitlich war Zagadou immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden. Zuletzt fehlte er aufgrund von Außenbandproblemen.

Auch die Neuzugänge Lorenz Assignon und Lazar Jovanovic standen beim ersten Vorbereitungsspiel des DFB-Pokalsiegers in der Anfangsformation. Die Nationalspieler kamen indes nicht zum Einsatz. Fünf unterschiedliche Akteure trugen sich für den VfB in die Torschützenliste ein, der 19 Jahre alte Lauri Penna traf doppelt (77./89.). Zudem profitierte der Favorit von einem Eigentor. Allerdings mussten die Stuttgarter Justin Diehl, Finn Jeltsch und Salvatore Mule verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

«Guten Grundstock gelegt»

«Es geht darum, sich weiterzuentwickeln. Wir haben in den letzten beiden Spielzeiten einen guten Grundstock gelegt, daran wollen wir anknüpfen», beschrieb Sportdirektor Christian Gentner seine Erwartungen vor dem Anpfiff. «Es geht jetzt darum, sich dem Trainer zu präsentieren, um ein möglicher Startelf-Kandidat zu sein.»

Der nächste Test steht am 26. Juli in Reutlingen gegen den Europa-League-Teilnehmer Celta Vigo auf dem Programm. Das erste Pflichtspiel absolvieren die Schwaben am 16. August. Gegner im Supercup-Finale ist der deutsche Meister FC Bayern München, der an VfB-Stürmer Nick Woltemade interessiert ist. Der Torjäger wird wegen eines verlängerten Urlaubs erst am 28. Juli wieder einsteigen.