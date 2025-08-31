VfB verpflichtet algerischen Nationalspieler Bouanani

Der algerische Fußball-Nationalspieler Badredine Bouanani wechselt zum DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart. Der 20 Jahre alte Offensivakteur unterschrieb bei den Schwaben einen Vertrag bis 2030, wie der Club mitteilte. Medienberichten zufolge beträgt die Ablöse 20 Millionen Euro.

«Er ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung aus den europäischen Wettbewerben mit – unter anderem aus der vergangenen Europa-League-Saison», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. «Seine Spielweise gibt uns zusätzliche Optionen für unser Offensivspiel.»

Sechster Neuzugang der Stuttgarter

Nach dem Weggang von Nick Woltemade zu Newcastle United für bis zu 90 Millionen Euro und der womöglich schwereren Knieverletzung von Deniz Undav, die er sich im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zugezogen hatte, waren die Stuttgarter darum bemüht, auf dem Transfermarkt nachzulegen. Bouanani ist der sechste Neuzugang in diesem Sommer.

«Der VfB Stuttgart ist ein großer Club – ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Auch in Frankreich habe ich die Bundesliga verfolgt und mag den Fußball, den der VfB spielt», sagte Bouanani.