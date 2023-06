DFB-Pokal-Duell: TSG Balingen empfängt VfB Stuttgart

Die baden-württembergischen Fußball-Regionalligisten TSG Balingen und FC Astoria Walldorf haben in der ersten Runde des DFB-Pokals spannende Lose gezogen.

Der württembergische Landespokalsieger Balingen empfängt den Bundesligisten VfB Stuttgart zum schwäbischen Landesduell, der badische Cup-Gewinner Walldorf spielt zu Hause gegen den künftigen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin.

Zudem kommt es beim Aufeinandertreffen des Oberligisten und SBFV-Pokalsiegers SV Oberachern gegen den Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg am Wochenende des 11. bis 14. August zu einem südbadischen Derby. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

"Wir freuen uns auf das Aufeinandertreffen und fahren natürlich mit dem Ziel nach Balingen, uns dort durchzusetzen", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Vereinsmitteilung. "Wir wissen aber auch, dass dort ein ambitionierter Gegner auf uns wartet."

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim muss zum Oberligisten Rostocker FC reisen, Heidenheims künftiger Ligarivale TSG 1899 Hoffenheim beim Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck antreten. Der Zweitligist Karlsruher SC spielt beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken, dessen künftiger Liga-Konkurrent SV Sandhausen empfängt den Zweitliga-Club Hannover 96.

(dpa)