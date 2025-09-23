Icon Menü
Fußball-Europa-League: Basel in Freiburg ohne Ex-Bundesliga-Torwart Hitz

Fußball-Europa-League

Basel in Freiburg ohne Ex-Bundesliga-Torwart Hitz

Bittere Nachricht für den FC Basel: Der frühere Dortmunder Marwin Hitz fällt für die Europapokal-Partie im Breisgau aus. Doch auch bei seinem Stellvertreter hat Coach Ludovic Magnin ein gutes Gefühl.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ex-Bundesliga-Torwart Marwin Hitz fehlt dem FC Basel in Freiburg. (Archivbild)
    Ex-Bundesliga-Torwart Marwin Hitz fehlt dem FC Basel in Freiburg. (Archivbild) Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa

    Der FC Basel muss im Europa-League-Spiel beim SC Freiburg am Mittwoch (21.00 Uhr/Nitro und RTL+) auf seinen Stammtorwart Marwin Hitz verzichten. Der frühere Bundesliga-Keeper falle aufgrund von Oberschenkelproblemen aus, teilten die Schweizer mit. Hitz, der in der Fußball-Bundesliga einst für den VfL Wolfsburg, den FC Augsburg und Borussia Dortmund spielte, wird gegen die Breisgauer wohl von Mirko Salvi vertreten.

    «Wir brauchen einen guten Torwart», sagte Basels Trainer Ludovic Magnin, der als Spieler sowohl mit Werder Bremen als auch dem VfB Stuttgart einst deutscher Meister wurde. Als er am vergangenen Wochenende im Pokal ran durfte, habe Salvi aber bereits ein «sehr gutes Spiel gemacht», so der Coach.

