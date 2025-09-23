Basel in Freiburg ohne Ex-Bundesliga-Torwart Hitz

Der FC Basel muss im Europa-League-Spiel beim SC Freiburg am Mittwoch (21.00 Uhr/Nitro und RTL+) auf seinen Stammtorwart Marwin Hitz verzichten. Der frühere Bundesliga-Keeper falle aufgrund von Oberschenkelproblemen aus, teilten die Schweizer mit. Hitz, der in der Fußball-Bundesliga einst für den VfL Wolfsburg, den FC Augsburg und Borussia Dortmund spielte, wird gegen die Breisgauer wohl von Mirko Salvi vertreten.

«Wir brauchen einen guten Torwart», sagte Basels Trainer Ludovic Magnin, der als Spieler sowohl mit Werder Bremen als auch dem VfB Stuttgart einst deutscher Meister wurde. Als er am vergangenen Wochenende im Pokal ran durfte, habe Salvi aber bereits ein «sehr gutes Spiel gemacht», so der Coach.