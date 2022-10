Fußball

Europa League: Freiburg ohne Streich mit gleicher Startelf

Der SC Freiburg tritt in der Europa League am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL+) im Heimspiel gegen den FC Nantes zwar ohne den erkrankten Trainer Christian Streich an.

Dafür setzt der bislang ungeschlagene Spitzenreiter der Gruppe G aber zum fünften Mal nacheinander auf exakt die gleiche Startelf. Inzwischen sind die Freiburger seit acht Pflichtspielen ungeschlagen, in den zurückliegenden vier Partien kassierten sie nur ein Gegentor. Der positiv auf das Coronavirus getestete Coach wird gegen den französischen Pokalsieger von Co-Trainer Patrick Baier und Verbindungstrainer Julian Schuster vertreten. Der FC Nantes, der am vergangenen Sonntag mit 1:4 bei der AS Monaco verlor, geht mit einer auf drei Positionen veränderten Anfangself ins Spiel. Mostafa Mohamed, Ludovic Blas und Samuel Moutoussamy dürfen von Beginn an ran. Das Team von Trainer Antoine Kombouaré hat nach zwei Spielen in diesem Wettbewerb drei Punkte auf dem Konto. Kader SC Freiburg

