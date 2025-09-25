Shirts von den Fans: Freiburgs besonderer Europapokal-Jubel

Plötzlich stapfte Vincenzo Grifo mit einem Stapel weißer T-Shirts aus Richtung der Fans zu seinen Teamkollegen und verteilte sie. Die Profis des SC Freiburg streiften sie rasch über und feierten mit ihren Anhängern den erfolgreichen Start in die Europapokal-Saison. «Kein Weg zu weit» stand auf den Shirts, die sowohl Spieler als auch Fans nach dem 2:1 (1:0) gegen den FC Basel am Mittwoch trugen - es war eine bemerkenswerte Szenerie.

«Dieser Spruch trifft es ganz gut, warum wir dieses Jahr Europa League spielen dürfen», sagte Routinier Christian Günter. «Das ist das, was uns auszeichnet: mannschaftlich geschlossen jeden Weg zu gehen für den anderen. Das machen die Fans für uns - und wir müssen es auf dem Platz tun», erklärte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten. «Das ist etwas, das wir uns bewahren müssen.»

Nach schwachem Saisonstart die Kurve gekriegt

Auch diese Saison habe es schon eine Phase gegeben, in der sich die Badener wieder sammeln mussten, meinte Günter. Doch nach den zwei Liga-Niederlagen zum Auftakt feierten die Freiburger nunmehr drei Pflichtspiel-Siege in Serie.

Beim verdienten und erst am Ende etwas wackeligen Erfolg im internationalen Derby gegen Basel hatten Patrick Osterhage (31. Minute) und Maximilian Eggestein (57.) für den SC getroffen. Dem Schweizer Meister und Pokalsieger war durch Philip Otele (84.) nur noch der Anschlusstreffer gelungen. Ein «super Start» in den internationalen Wettbewerb sei das gewesen, meinte Günter, der mit seinem Team in der Bundesliga am kommenden Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim antritt.

Icon vergrößern Freiburger Jubel: Der Sieg gegen den FC Basel war verdient. Foto: Tom Weller/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Freiburger Jubel: Der Sieg gegen den FC Basel war verdient. Foto: Tom Weller/dpa