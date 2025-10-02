Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Europa-League: VfB und Freiburg im Europapokal auswärts gefordert

Fußball-Europa-League

VfB und Freiburg im Europapokal auswärts gefordert

Nach ihren Auftaktsiegen wollen Stuttgart und der Sport-Club in der Europa League nachlegen. Der VfB tritt in der Schweiz an, Freiburg in Italien.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der VfB Stuttgart tritt in der Europa League am Donnerstag beim FC Basel an. (Archivbild)
    Der VfB Stuttgart tritt in der Europa League am Donnerstag beim FC Basel an. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg hoffen zum Abschluss der Europapokal-Woche auf Auswärtserfolge. Die Stuttgarter treten eine Woche nach ihrem Auftaktsieg in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim Schweizer Fußball-Meister und Pokalsieger FC Basel an. Nach wettbewerbsübergreifend drei Siegen in Serie reisen die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß durchaus selbstbewusst an.

    Die Freiburger, die sich vorigen Donnerstag gegen Basel durchgesetzt hatten, spielen schon gut zwei Stunden früher beim FC Bologna (18.45 Uhr/RTL+). Vor allem für den neunmaligen italienischen Nationalspieler Vincenzo Grifo ist die Partie im Heimatland seiner Eltern etwas Besonderes.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden