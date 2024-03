FC Bayern soll Interesse an Führich-Verpflichtung haben

Chris Führich zählt zu den Profis, die Bundestrainer Julian Nagelsmann für die EM eingeplant hat. Mit dem VfB Stuttgart überzeugt der 26-Jährige seit Monaten. Nun soll der FC Bayern an ihm dran sein.

Der FC Bayern München soll an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Chris Führich interessiert sein. Das berichtet die "Sport Bild" (Mittwoch) ohne Angabe von Quellen. Demnach wollen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund den Flügelspieler vom VfB Stuttgart von einem Wechsel nach München überzeugen. Der 26-Jährige gab im vergangenen Herbst sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft und wurde beim 2:1-Testspielsieg der DFB-Elf gegen die Niederlande am Dienstagabend ebenso eingewechselt worden wie zuvor beim 2:0 gegen Frankreich.

In Stuttgart steht Führich noch bis 2028 unter Vertrag, nach Angaben der "Sport Bild" gibt es aber eine Ausstiegsklausel. In München ist die Konkurrenz auf den offensiven Positionen groß. Beim Rekordmeister stehen unter anderen Kingsley Coman, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Thomas Müller unter Vertrag. Dazu kommt Leroy Sané, mit dem es derzeit Gespräche über seinen 2025 auslaufenden Vertrag gibt.

(dpa)