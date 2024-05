Freiburg kämpft um internationalen Wettbewerb

Für Christian Streich steht das letzte Bundesliga-Spiel als Trainer des SC Freiburg an. Kann er seine Ära veredeln?

Christian Streich bestreitet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin sein letztes Spiel als Trainer des SC Freiburg. Danach wird er den badischen Fußball-Bundesligisten nach insgesamt 29 Jahren in verschiedenen Funktionen verlassen. In Berlin will Streich seine zwölfjährige Ära als Trainer der SC-Profis mit der dritten Qualifikation in Serie für einen internationalen Wettbewerb vergolden.

Um Hoffenheim zu überflügeln und Tabellensiebter zu werden, ist ein Sieg beim 1. FC Union Berlin Pflicht. Auch Rang acht kann für den internationalen Wettbewerb reichen. Platz sieben bedeutet erst einmal die Qualifikation zu den Playoffs der Conference League. Gewinnt Bayer Leverkusen das DFB-Pokalfinale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern, kommt der Siebte in die Europa League.

Union Berlin steht auf dem Relegationsrang und kämpft noch gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Streich bestritt am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim sein letztes Heimspiel als SC-Trainer. Sein Nachfolger wird im Sommer der frühere Freiburger Kapitän Julian Schuster.

