Freiburgs Gregoritsch und Höler für Piräus-Spiel fraglich

Die Einsätze der Stürmer Michael Gregoritsch und Lucas Höler vom SC Freiburg im Europa-League-Auswärtsspiel bei Olympiakos Piräus sind möglicherweise gefährdet.

Bei beiden Profis müsse man von Tag zu Tag schauen, teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag auf dpa-Nachfrage mit. Gregoritsch hatte bei der 2:4 (2:1)-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Samstag eine Muskelverhärtung in der Wade erlitten, Höler einen Bluterguss. Das Duo war vorzeitig ausgewechselt worden. Die Partie beim griechischen Rekordmeister Piräus findet am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) statt.

(dpa)