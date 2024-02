Freiburgs Gulde in Lens dabei - Streich fordert Steigerung

Der angeschlagene SC-Verteidiger Gulde kann im Europapokal womöglich schon wieder spielen. Trainer Streich warnt vor Gegner Lens. Kapitän Günter vergleicht die Franzosen sogar mit Juventus Turin.

Der SC Freiburg kann im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League beim RC Lens am Donnerstag (21.00 Uhr/ RTL) womöglich auch mit Verteidiger Manuel Gulde planen. Der 33-Jährige ist mit der Mannschaft nach Frankreich gereist. "Es kann sein, dass er morgen spielen kann", sagte Trainer Christian Streich am Mittwochabend. In der Fußball-Bundesliga musste Gulde am vergangenen Freitag im Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund (0:3) noch mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Nach Streichs Meinung ist Champions-League-Absteiger Lens "eine der Topmannschaften in Frankreich" und "defensiv sehr abgezockt". Sein Team brauche gegenüber dem Dortmund-Spiel eine "absolute Leistungssteigerung", erklärte der 58 Jahre alte SC-Coach.

Auch Kapitän Christian Günter warnte vor dem "Riesenbrocken" und verglich ihn vom Niveau her mit Freiburgs letztjährigem Achtelfinal-Gegner Juventus Turin. Gegen die Italiener verloren die Badener damals mit 0:1 und 0:2. Zu den Chancen auf ein Weiterkommen sagte Günter: "Das können wir nur schaffen, wenn wir zwei absolute Topleistungen bringen." Gegen Lens steht er nach langer Zwangspause zum ersten Mal in dieser Saison im Freiburger Europapokal-Kader.

