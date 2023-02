Gisdol zu Hoffenheim: "Ganz schwierige Situation"

Markus Gisdol betrachtet den Kampf um den Klassenerhalt bei seinem früheren Verein TSG 1899 Hoffenheim als "Herkulesaufgabe".

Der 53-jährige Schwabe sieht die Kraichgauer in einer ähnlichen Situation wie 2013 unter seiner Leitung, "weil die Erwartungshaltung vor dieser Saison enorm angepriesen wurde. Da wurde ja von internationalem Fußball, sogar von Champions-League-Plätzen gesprochen", sagte Gisdol am Sonntag im Sport1-Talk "Doppelpass". "Und das ist eine ganz schwierige Situation, das noch mal zu drehen, wenn du als Mannschaft dann nicht performst und in ein Fahrwasser gerätst wie die TSG jetzt. Die Saison wird auf keinen Fall mehr gut werden."

Vor knapp zehn Jahren hatten sich Gisdol und der Hoffenheimer Bundesligist mit einem Sieg in Dortmund am letzten Spieltag in die am Ende erfolgreiche Relegation gerettet. "Die Köpfe der Spieler sind erst mal gepolt auf: Wir haben in dieser Saison bis jetzt versagt. Das ist für die Spieler und alle eine Herkules-Aufgabe, das jetzt noch mal neu zu verpacken", sagte Gisdol. Unter dem neuen Chefcoach Pellegrino Matarazzo hat die TSG bisher alle drei Spiele verloren und ist auf den Relegationsplatz abgerutscht.

Gisdol hatte 2017 auch den Hamburger SV und 2020 den 1. FC Köln vor dem Abstieg gerettet und ist derzeit ohne Job im Profifußball. "Ich glaube, das Allerwichtigste ist erst mal, aufzuhören von dem tollen Potenzial von dieser Mannschaft zu sprechen. Potenzial kannst du vergessen. Es zählt das, was der Spieler tatsächlich leisten kann", sagte er mit Blick auf Hoffenheim.

(dpa)