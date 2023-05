Fußball

vor 41 Min.

Hoffenheim-Coach wünscht Ex-Verein den Bundesliga-Verbleib

Artikel anhören Shape

Pellegrino Matarazzo wünscht seinem Ex-Club VfB Stuttgart den Verbleib in der Fußball-Bundesliga, will im Gastspiel mit der TSG 1899 Hoffenheim am letzten Spieltag aber keine Punkte verschenken.

"Ich wünsche mir einen Sieg der TSG und den Klassenerhalt für den VfB. Das ist nicht diplomatisch, sondern die Wahrheit, was ich spüre. Wir sind Wettkämpfer. Ich bin der Trainer der TSG. Wir fahren dorthin, um zu punkten", sagte Matarazzo dem Pay-TV-Sender Sky vor dem pikanten Duell am Samstag. Der 45-Jährige trainierte die Stuttgarter von Januar 2020 bis Oktober 2022. Seit Februar dieses Jahres steht er in Hoffenheim in der Verantwortung. Während die TSG als Tabellen-13. mit 35 Punkten den Klassenverbleib bereits sicher hat, muss der VfB auf Rang 15 mit 32 Zählern noch bangen. Matarazzo sieht der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte daher gelassen entgegen. "Ich fahre dahin mit einer gewissen Freude und positiver Anspannung. Ich freue mich, viele Menschen zu sehen, mit denen man drei Jahre intensiv gearbeitet hat", sagte er. Er erwarte im Stadion eine heiße Atmosphäre und für sich selbst eine neue Erfahrung: "Es wird ein komisches Gefühl sein, in der anderen Kabine zu sein." Spielplan Fußball-Bundesliga

Tabelle Fußball-Bundesliga (dpa)

Themen folgen