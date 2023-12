Hoffenheim hofft gegen Bochum auf Ende der Heimmisere

Die TSG 1899 Hoffenheim will im Freitagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum die Krise abwenden.

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo ist seit vier Begegnungen sieglos und hat in dieser Saison zu Hause bei sechs Versuchen erst einmal gewonnen. Die Bochumer gehen in die Begegnung in Sinsheim (20.30 Uhr/ DAZN) mit fünf ungeschlagenen Partien in Serie. Während die Kraichgauer trotz der Durststrecke vor dem 14. Spieltag weiter Sechster in der Tabelle sind, belegt der Abstiegskandidat aus Bochum den zwölften Platz.

(dpa)