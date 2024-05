Hoffenheim kämpft in Darmstadt um Europapokal-Platz

Die TSG 1899 Hoffenheim hat im Kampf um die Europapokal-Plätze ein wichtiges Spiel vor der Brust.

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo gastiert am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) beim SV Darmstadt 98, der bereits als Absteiger aus der Fußball-Bundesliga feststeht. Mit bislang 40 Punkten hat Hoffenheim noch Chancen auf eine internationale Teilnahme. Dafür sollte für Andrej Kramaric und Co. am Böllenfalltor aber ein Sieg her. Die zuletzt angeschlagenen Wout Weghorst und Anton Stach dürften bei dem Auswärtsspiel dabei sein.

(dpa)