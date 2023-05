Hoffenheim ohne Akpoguma zum VfB: Matarazzo lobt Hoeneß

Die TSG 1899 Hoffenheim muss beim Saisonfinale der Fußball-Bundesliga wahrscheinlich auf Dennis Geiger verzichten.

Wie die Kraichgauer am Freitag mitteilten, laboriert der Mittelfeldspieler an hartnäckigen Rückenschmerzen, die bis in die Beine ausstrahlen. "Sein Einsatz ist sehr fraglich. Die Chancen sind eher gering", sagte Coach Pellegrino Matarazzo vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei seinem noch abstiegsgefährdeten Ex-Club VfB Stuttgart.

Definitiv fehlen wird Kevin Akpoguma. Der Verteidiger, der wie Geiger im letzten Spiel ausgewechselt werden musste, laboriert an Oberschenkelproblemen. Wieder einsatzbereit hingegen ist Robert Skov. Der Däne konnte unter der Woche voll trainieren.

Der 45 Jahre alte Matarazzo erwartet in Stuttgart eine emotionale Partie und einen "sehr fokussierten Gegner, der bei Heimspielen immer brennt." Er freue sich, "dort zu performen und auch zu punkten", erklärte der Italo-Amerikaner, der im Oktober beim VfB gehen musste.

Seinem Stuttgarter Pendant Sebastian Hoeneß, der einst in Hoffenheim an der Seitenlinie stand, attestierte er gute Arbeit. "Er macht einen super Job, hat der Mannschaft die Energie wiedergegeben. Er erreicht die Mannschaft, trifft offensichtlich den richtigen Ton", sagte Matarazzo über Hoeneß, der seit Anfang April Trainer des VfB ist.

(dpa)