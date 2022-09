Fußball

vor 35 Min.

Hoffenheim und Mainz mit je einer Änderung in der Startelf

Artikel anhören Shape

Die TSG 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05 gehen mit jeweils einer personellen Änderung in der Startelf in das direkte Bundesligaduell an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).