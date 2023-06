Hoffenheim verlängert Vertrag mit Rudy nicht

Nach insgesamt elf Jahren verlässt Sebastian Rudy die TSG 1899 Hoffenheim.

Der Spieler und der Fußball-Bundesligist haben sich darauf verständigt, den zum 30. Juni 2023 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß. Der 33-jährige Mittelfeldspieler bestritt für Hoffenheim 295 Erstligaspiele. Er war 2010 vom VfB Stuttgart in den Kraichgau gekommen, war seitdem auch bei Bayern München und beim FC Schalke 04 aktiv gewesen. Hoffenheim war sein Sprungbrett in die Nationalmannschaft, für die er 29 Mal zum Einsatz kam.

"Ich habe der TSG sehr viel zu verdanken und in Hoffenheim den Großteil meiner Karriere verbracht", sagte Rudy, der nicht ans Ende seiner Karriere denkt. "Vielleicht ergibt sich noch einmal ein weiterer Schritt. Ich habe jedenfalls noch Lust zu kicken und bin offen für Neues", sagte er.

(dpa)