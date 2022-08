Hoffenheim will Erfolgsserie gegen Augsburg ausbauen

Die TSG 1899 Hoffenheim will nach zwei Siegen hintereinander den guten Start in die Fußball-Bundesliga-Saison heute gegen den FC Augsburg fortsetzen.

Die TSG 1899 Hoffenheim will nach zwei Siegen hintereinander den guten Start in die Fußball-Bundesliga-Saison heute gegen den FC Augsburg fortsetzen. Rückenwind gibt das jüngste 3:0 beim Champions-League-Club Bayer Leverkusen. Die Gastgeber müssen auf Kapitän Benjamin Hübner, Abwehrspieler Ermin Bičakčić, Ersatztorwart Philipp Pentke und Stürmer Ihlas Bebou verzichten. Augsburg ist der Lieblingsgegner des Tabellensechsten aus Hoffenheim. 13 der bisherigen 22 Duelle hat die TSG gewonnen. Im Kraichgau waren die Gäste nur einmal erfolgreich: am 13. Dezember 2019 mit 4:2.

(dpa)