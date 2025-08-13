Hoffenheims Hlozek fällt länger aus

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss mehrere Wochen auf Adam Hlozek verzichten. Der Angreifer zog sich nach Angaben des Fußball-Bundesligisten im Training einen Bruch des Kahnbeins im rechten Fuß zu. Der 23 Jahre alte Tscheche muss operiert werden und soll anschließend ein intensives Rehabilitationsprogramm beginnen.

«Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Adam hat sich nach seiner letzten Verletzung mit enormem Einsatz zurückgekämpft, und jetzt trifft es ihn erneut», sagte TSG-Andreas Schicker.