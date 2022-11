Japan mit Endo, Ito und Doan zur Fußball-WM nach Katar

Deutschlands Gruppengegner Japan reist mit Wataru Endo (29 Jahre) und Hiroki Ito (23) vom VfB Stuttgart sowie Ritsu Doan (24) vom SC Freiburg zur Fußball-WM nach Katar.

Insgesamt stehen acht Profis aus der Bundesliga und 2. Liga im Aufgebot. Den insgesamt 26 Spieler umfassenden Kader gab Nationaltrainer Hajime Moriyasu am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Zum Aufgebot der Samurai Blue gehören zudem Daichi Kamada (26/Eintracht Frankfurt), Takuma Asano (27/VfL Bochum), Ko Itakura (25/Borussia Mönchengladbach und Maya Yoshida (34/Schalke 04) aus der höchsten deutschen Spielklasse sowie Ao Tanaka (24) vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Nicht mit zum Turnier, das am 20. November in dem Golfemirat beginnt, fahren etwas überraschend Routinier Genki Haraguchi von Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin sowie der ehemalige Bundesligaprofi Yuya Osako. Der mittlerweile 32-jährige Osako spielte für den 1. FC Köln und Werder Bremen, ist seit dem Vorjahr aber wieder in seiner Heimat bei Vissel Kobe aktiv. Auch Angreifer Kyogo Furuhashi vom schottischen Spitzenclub Celtic Glasgow wurde nicht berücksichtigt.

"Unser Ziel ist es, zumindest das Viertelfinale zu erreichen", sagte Coach Moriyasu in Tokio und ergänzte: "Das wird nicht leicht." Japan, das zum siebten Mal bei einer Endrunde dabei ist, trifft im ersten Vorrundenspiel am 23. November im Khalifa International Stadium auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Weitere Gegner in Gruppe E in Katar sind Ex-Weltmeister Spanien und Costa Rica.

(dpa)