KSC gewinnt Testspiel gegen Ulm mit 4:0

Ohne Lars Stindl hat der Karlsruher SC am Freitag sein erstes Testspiel im neuen Jahr mit 4:0 (0:0) gewonnen.

Während der 35-jährige Mittelfeldspieler nach einem Schlag auf die Wade gegen den Drittligisten SSV Ulm 1846 vorsichtshalber geschont wurde, gingen die ersten beiden Treffer auf das Konto zweier Nachwuchsspieler: Luis Dettling in der 94. Minute und Louey Ben Farfat (112.) brachten den Tabellenzwölften der 2. Bundesliga in der über 120 Minuten ausgetragenen Partie in Führung.

Die Stammkräfte Marvin Wanitzek (113.) und Igor Matanovic (114.) rundeten vor 825 Zuschauern das Ergebnis für die Badener ab. Sein zweites Testspiel bestreitet der KSC am Dienstag (16.00 Uhr) im Trainingslager im andalusischen Estepona gegen den FC Luzern aus der Schweizer Super League. Am 13. Januar Uhr trifft der KSC dort auch auf den Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg (14.00 Uhr).

(dpa)