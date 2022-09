KSC mit hohem Testspielsieg bei Bundesligist Mainz 05

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat auch das zweite Testspiel innerhalb von zwei Tagen hoch gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner setzte sich am Donnerstag beim Bundesligisten FSV Mainz 05 mit 5:2 (4:1) durch. Marvin Wanitzek in der 2. Minute, Sebastian Jung (18.), Mikkel Kaufmann (35.), Florian Ballas (45.) und Kelvin Arase (74.) trafen für die Badener. Delano Burgzorg (31.) und Dennis Kaygin (90.) erzielten die Tore für die enttäuschenden Mainzer. Am Mittwoch hatte der KSC bereits mit 4:0 (3:0) gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur gesiegt.

(dpa)