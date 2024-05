Land erwartet durch EM positive Tourismus-Effekte

Staatssekretär Patrick Rapp informierte sich in Freudenstadt, wo die dänischen Fußballer trainieren werden, über die Vorbereitungen auf die Europameisterschaft.

Die Landesregierung erwartet von der Fußball-Europameisterschaft Impulse für den Tourismus und einen Image-Gewinn für Baden-Württemberg. "Dass Baden-Württemberg Austragungsort von fünf Spielen und Gastgeber für vier Nationalmannschaften und tausende von Fußballfans sein darf, ist eine riesige Chance für unser Land", sagte der Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Rapp ( CDU) bei einem Besuch in Freudenstadt, in dem die Nationalmannschaft Dänemarks im Hotel Fritz Lauterbad ihr Team-Quartier beziehen wird. Die Regierung erwarte von der EM positive Effekte bei der Zahl der Übernachtungen in der Hotellerie und beim Umsatz in der Gastronomie.

Beim Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli trifft Dänemark in der Gruppe C in Stuttgart (16. Juni) auf Slowenien und spielt danach in Frankfurt (20. Juni) gegen Vize-Europameister England sowie in München gegen Serbien (25. Juni).

Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand soll am 11. Juni in Freudenstadt eintreffen und am selben Tag im Hermann-Saam-Stadion ein öffentliches Training bestreiten. Dort soll knapp eine Woche vor dem Eintreffen des Kaders ein neuer Rasen verlegt werden. Neben den Nordeuropäern beziehen auch die Schweiz (Stuttgart), Spanien (Donaueschingen) und Belgien (Ludwigsburg) ihre Trainingscamps in Baden-Württemberg.

"Mit der dänischen Nationalmannschaft haben wir eine super sympathische Mannschaft und einen tollen Verband bei uns zu Gast in der Stadt", sagte Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald. "Der Aufwand, ein Team-Base-Camp zu organisieren, ist enorm und anspruchsvoll. Wir als Stadt und unsere lokalen Partner nehmen die Anstrengungen aber gerne auf uns."

(dpa)