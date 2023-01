Lisa Karl hat auch nach elf Jahren Lust auf den SC Freiburg

Abwehrspielerin Lisa Karl wird beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in eine zwölfte Saison gehen.

Die 25-Jährige habe ihren Vertrag verlängert, teilte der Club am Montag mit. Seit 2012 und der Zeit in der U17 spielt Karl für den badischen Verein. "Es gibt nur wenige Spielerinnen, die den Sport-Club so gut repräsentieren wie Lisa", sagte Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick. "Sie ist ein Aushängeschild für den Freiburger Weg: Als junge Spielerin arbeitete sich Lisa in den Erstligakader und geht dort als eine unserer Führungsspielerinnen voran."

