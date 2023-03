Nach Siegesserie und vor Heidenheim: Eichner bremst Euphorie

Trainer Christian Eichner vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat mit Blick auf die jüngste Siegesserie und vor dem schwierigen Auswärtsspiel beim 1.

FC Heidenheim vor einer zu hohen Erwartungshaltung gewarnt. "Wir sind in diesem Jahr da, um die Liga zu halten. Nur weil wir jetzt eine gute Phase haben, hat sich daran nichts geändert", sagte der Coach einen Tag vor der Partie beim Tabellendritten am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Nach fünf Siegen in Serie liegen die Karlsruher auf Rang acht. Mit 16 Punkten sind sie hinter dem FC St. Pauli (21) bislang das zweitbeste Team der Rückrunde. "Das Momentum ist sehr positiv, das merkt man der Mannschaft an", sagte Eichner, der in Heidenheim erneut auf die angeschlagenen Verteidiger Sebastian Jung und Stephan Ambrosius verzichten muss.

"Als wir im Zug nach Magdeburg saßen und die Ergebnisse vom Samstagnachmittag über uns ergehen lassen mussten, war noch klar, dass am Sonntagnachmittag der 18. gegen den 17. spielt", verwies Eichner allerdings auch auf die kritische Lage des KSC vor gut einem Monat. Die Badener brachten aus Magdeburg damals ein 1:1 mit nach Hause.

Inzwischen liegt die anvisierte 40-Punkte-Marke nur noch sechs Zähler entfernt. Das Ziel könne aber nur erreicht werden, "wenn es uns gelingt, das Spektakel in unserem Strafraum etwas runterzunehmen", sagte Eichner.

(dpa)