Ex-Bundesliga-Profi Schieber wird Co-Trainer in Großaspach

Der frühere Bundesliga-Stürmer Julian Schieber wird Co-Trainer beim abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach.

Der 33-Jährige werde in der kommenden Saison das Team um den neuen Chefcoach Evangelos Sbonias verstärken und zudem die U17 des Clubs trainieren, teilten die Schwaben am Donnerstag mit. Aktuell ist Schieber, der in der Bundesliga unter anderem für den VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und Hertha BSC spielte, Assistenztrainer beim Oberligisten TSG Backnang.

© dpa-infocom, dpa:220428-99-78646/2 (dpa)