Sandhausen verliert bei Trainer-Debüt von Oral in Nürnberg

Der Trainerwechsel beim SV Sandhausen hat noch nicht den erhofften Erfolg gebracht.

Im ersten Spiel unter dem neuen Coach Tomas Oral unterlag der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag beim 1. FC Nürnberg mit 0:1 (0:0). Kwadwo Duah sorgte in der 86. Minute per Foulelfmeter für den Sieg der Franken, bei denen Sportvorstand Dieter Hecking vor 26 260 Zuschauern sein Trainer-Comeback gab.

Bis zum späten Treffer zeigte der "Club" die bekannten Schwächen im Spielaufbau und beim Erarbeiten von Torchancen. Dennoch tigerte SVS-Trainer Oral, der am vergangenen Montag als Nachfolger des entlassenen Alois Schwartz verpflichtet worden war, permanent an der Seitenlinie entlang. Was er sah, war eine unansehnliche Partie zweier der schwächsten Offensiven der Liga.

Orals sechs Wechsel in der Anfangsformation erwiesen sich zwar als kluge Schachzüge, zahlten sich am Ende aber nicht aus, weil sein Team im Angriff viel zu harmlos agierte. Das rächte sich spät, als Aleksandr Zhirov Nürnbergs Stürmer Duah im Strafraum zu Fall brachte und der Gefoulte anschließend vom Punkt die Nerven behielt.

(dpa)