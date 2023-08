Sandhausens Laux erleidet schwere Knieverletzung

Fußball-Drittligist SV Sandhausen muss lange Zeit auf Innenverteidiger Lucas Laux verzichten.

Der 20-Jährige, der erst im Juli von Bundesligist Mainz 05 per Leihe an den Hardtwald gekommen war, hat sich nach einem Zusammenstoß im Training das Innenband und das vordere Kreuzband am linken Knie gerissen. Darüber informierte Sportdirektor Matthias Imhof in einer Club-Mitteilung.

Der gebürtige Koblenzer wird die Reha bei seinem Heimatclub in Mainz absolvieren. "Der Ausfall von Lauxi ist ein herber Verlust für uns. Jetzt gilt es, ihm Mut zuzusprechen, dass er rasch zurückkehrt. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen", sagte Imhof.

(dpa)