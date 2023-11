SC Freiburg gegen Gladbach mit Chance zur Reaktion

Nach dem Aus im DFB-Pokal empfängt der SC Freiburg Borussia Mönchengladbach. Die Bilanz spricht für ein Erfolgserlebnis der Gastgeber.

Der SC Freiburg will nach dem überraschenden Ausscheiden im DFB-Pokal eine Reaktion zeigen. Drei Tage nach dem 1:3 in der zweiten Runde gegen den Zweitligisten SC Paderborn trifft die Mannschaft von Trainer Christian Streich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Borussia Mönchengladbach. Die Statistik spricht für die Breisgauer. Seit 15 Heimspielen haben sie nicht gegen die Gladbacher verloren. Mönchengladbachs einziger Sieg in 21 Bundesliga-Auftritten in Freiburg stammt vom 23. März 2002 (1:0). Zuletzt gewannen die Gladbacher zweimal nacheinander gegen den 1. FC Heidenheim - erst in der Liga, dann im DFB-Pokal.

(dpa)