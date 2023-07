SC Freiburg testet am 5. August gegen FC Empoli

Fußball-Bundesligist SC Freiburg trägt in der Vorbereitung auf die kommende Saison ein weiteres Testspiel aus.

Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Christian Streich am 5. August im Freiburger Europa-Park Stadion auf den italienischen Erstligisten FC Empoli. Das teilte der Europa-League-Teilnehmer am Mittwoch mit. Die Partie werde über dreimal 45 Minuten gespielt und finde im Rahmen der Vereins-Saisoneröffnung mit den Fans statt. Von elf Uhr an soll es vor dem Stadion ein Familienfest geben.

(dpa)