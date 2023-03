Sow und Borré in Eintracht-Startelf: Stuttgart mit Neuen

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat seine Startformation für das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart auf zwei Positionen verändert.

In der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) rückt Djibril Sow anstelle von Daichi Kamada ins defensive Mittelfeld. In der Offensive ersetzt Rafael Borré den verletzten Jesper Lindström.

Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia setzt gegenüber dem jüngsten 1:2 gegen den FC Bayern sogar auf drei neue Spieler in der Anfangself. Für Dan-Axel Zagadou, Chris Führich und Silas dürfen Borna Sosa, Tiago Tomas und Juan José Perea ran.

(dpa)