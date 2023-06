Stürmer Evina bleibt nach Zweitliga-Abstieg bei Sandhausen

Stürmer Franck Evina bleibt beim SV Sandhausen und wird nach dem Abstieg auch in der 3.

Fußball-Liga weiter für die Kurpfälzer spielen. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 22-jährige Angreifer war in der Rückrunde der vergangenen Saison 13 Mal für Sandhausen zum Einsatz gekommen. In der Hinrunde hatte Evina noch vor allem in der zweiten Mannschaft von Hannover 96 gespielt. "Wir freuen uns, dass mit Franck ein wichtiger Spieler am Hardtwald bleibt. Er wird ein entscheidender Faktor für die Erreichung unserer Ziele", sagte Sportdirektor Matthias Imhof.

(dpa)