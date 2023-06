Stürmer Hennings unterschreibt beim SV Sandhausen

Stürmer Rouwen Hennings wechselt zum Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen.

Der 35-Jährige kommt ablösefrei von Fortuna Düsseldorf, wie der SVS am Freitag mitteilte. Nach sieben Jahren in Düsseldorf war Hennings' Vertrag bei der Fortuna nicht verlängert worden. "Nach dem ersten Kontakt mit Teammanager Philipp Klingmann, den ich noch aus meiner Karlsruher Zeit kenne, konnten mich die Verantwortlichen in freundschaftlichen Gesprächen mit ihrer euphorischen Zielsetzung überzeugen", sagte Hennings laut Vereinsmitteilung: "In der 3. Liga erwartet uns ein harter Kampf, dem wir uns stellen werden."

(dpa)