Stuttgart im DFB-Pokal wohl mit Guirassy gegen Frankfurt

Der VfB Stuttgart kann im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt mit einem Einsatz von Serhou Guirassy rechnen. Auch im folgenden Abstiegsduell in Berlin wird der Stürmer wichtig sein.

Vor der herausfordernden Woche mit dem Halbfinale im DFB-Pokal und dem anschließenden Bundesliga-Kellerduell bei Hertha BSC kann der VfB Stuttgart in einer Hinsicht schon einmal aufatmen: Topstürmer Serhou Guirassy wird nach einer Verletzung aus dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) wohl rechtzeitig fit werden für das Pokalduell mit Eintracht Frankfurt am Mittwoch (20.45 Uhr/ ARD und Sky).

Guirassy habe am Dienstag große Teile des Trainings bestritten, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Er sei "guten Mutes", dass der Torjäger spielen könne. Guirassy hatte gegen Mönchengladbach eine Schwellung am Auge erlitten. Auch Verteidiger Waldemar Anton, der wegen einer Magenverstimmung auf das Training verzichten musste, soll dennoch dabei sein.

Mit einem Sieg gegen die Eintracht würde der dreimalige Pokalsieger VfB nicht nur erstmals seit 2013 wieder im Endspiel stehen, sondern dank einer weiteren Millionen-Einnahme die leere Vereinskasse etwas füllen. "Das ist ein Spiel, auf das wir uns unfassbar freuen", betonte Hoeneß, unter dem die Stuttgarter in fünf Pflichtspielen noch ungeschlagen sind. "Es ist für uns eine Riesenchance, ein Highlight zu setzen und nach Berlin zu fahren."

Obwohl der Europa-League-Sieger Eintracht seit neun Bundesliga-Spielen auf einen Sieg wartet, erwartet Hoeneß einen sehr starken Gegner. Es sei eine Mannschaft, die "das Spiel für sich nutzen möchte, um ihre Chance, international zu spielen, noch mal zu vergrößern". Als Tabellenneunter ist die Chance der Hessen in der Bundesliga nicht mehr groß. Der Sieger im DFB-Pokal, den Frankfurt zuletzt 2018 gewann, ist dagegen automatisch für die Europa League qualifiziert. Dass der in der Fußball-Bundesliga abstiegsgefährdete VfB aufgrund der gegenläufigen Serien Favorit sein könnte, hielt Hoeneß für "eine steile These".

Der 40-Jährige schaute aber schon voraus auf das Kellerduell in der Liga am Samstag bei Schlusslicht Hertha BSC. Nach dem Pokal "geht es darum, ein sehr wichtiges Spiel in Berlin zu spielen, wo wir die Möglichkeit haben, in eine gewisse Richtung zu kommen". Also mit einem Sieg einen weiteren Schritt weg von der Abstiegszone zu tun.

