Stuttgarts erster Bundesliga-Torschütze Geiger gestorben

Der achtmalige Fußball-Nationalspieler Rolf Geiger ist tot.

Unter Berufung seiner Familie ist das langjährige Ehrenmitglied des VfB Stuttgart am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben.

Geiger erzielte am 31. August 1963 das erste Bundesliga-Tor der Schwaben. Zwischen 1957 und 1962 bestritt er 116 Spiele für die Stuttgarter in der Oberliga Süd. Nach einem Jahr beim italienischen Verein AC Mantova kam er zurück an den Neckar und steuerte in weiteren 70 Spielen bis 1967 19 Treffer bei.

Nach seiner aktiven Karriere blieb Geiger dem VfB als Ehrenmitglied verbunden. Aufgrund seiner "herausragenden Leistungen und seine bleibenden Verdienste" erhielt er im Jahr 2010 die Ehrenmitgliedschaft, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Zudem war Geiger nach seiner sportlichen Laufbahn als Unternehmer in der Immobilienbranche tätig.

(dpa)