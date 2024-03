Test nach Streich-Botschaft: Freiburg bezwingt St. Gallen

Der in der Bundesliga bisher glücklose Junior Adamu sammelt dank eines Doppelpacks Selbstvertrauen, der SC Freiburg ebenfalls. 4:1 gewinnen die Breisgauer in der Länderspielpause gegen St. Gallen.

Der SC Freiburg hat die erste Partie nach der Abschiedsverkündung von Trainer Christian Streich gewonnen. Der badische Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstag in einem Testspiel mit 4:1 (2:1) gegen den FC St. Gallen durch. Streich hatte am Montag mitgeteilt, den Sport-Club in diesem Sommer zu verlassen. Als Nachfolger soll Medienberichten zufolge noch in dieser Woche Ex-Profi Julian Schuster offiziell vorgestellt werden.

Im Duell mit dem Tabellenfünften aus der Schweiz erzielten Maximilian Breunig (3. Minute), Junior Adamu (39./54./Elfmeter) und Ryan Johansson (76.) die Treffer für die Freiburger. Für St. Gallen glich Christian Witzig zwischenzeitlich aus (5.). In der Liga geht es für die Breisgauer nach der Länderspielpause am 30. März (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach weiter.

(dpa)