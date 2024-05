TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig gefordert

Die TSG 1899 Hoffenheim will gegen RB Leipzig einen weiteren Schritt in Richtung Europacup-Teilnahme machen.

Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo eröffnet mit der Bundesliga-Partie gegen die Sachsen am Freitagabend (20.30 Uhr/ DAZN) den 32. Spieltag. Verzichten muss der Tabellenneunte auf den gelbgesperrten Mittelfeldakteur Umut Tohumcu. Zuletzt patzten die Hoffenheimer beim 2:3 in Bochum und zeigten mal wieder ihre Abwehrschwäche: Die TSG-Profis mussten in 31 Begegnungen bereits 63 Gegentreffer hinnehmen und haben die vergangenen 26 Partien nicht zu null gespielt.

(dpa)