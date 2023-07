TSG Hoffenheim verliert Testspiel gegen Elversberg

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat im Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg eine 1:2 (1:1)-Niederlage kassiert.

Sascha Prömel brachte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo am Mittwochabend in Heilbronn zwar früh in Führung (11. Minute), doch Semih Sahin (16.) und Manuel Feil (55.) drehten mit ihren Toren das Spiel zugunsten der Saarländer. Am Samstag reist die TSG ins Trainingslager nach Kitzbühel (Österreich). Dann steigen auch alle Nationalspieler planmäßig ins Training ein.

(dpa)