VfB-Coach Labbadia vor Duell mit Ex-Club: "Ähnlich schwer"

Bruno Labbadia hat seine Rettungsaufgaben bei seinem heutigen Club VfB Stuttgart und seinem früheren Verein VfL Wolfsburg als "ähnlich schwer" bezeichnet.

"Ich habe mal nach Wolfsburg gesagt, dass es für mich die schwierigste Aufgabe war. Es ist schon vergleichbar ein bisschen", sagte der 57 Jahre alte Trainer des VfB Stuttgart am Donnerstag. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft Labbadia mit den abstiegsbedrohten Schwaben auf die Wolfsburger, die er 2018 in der Relegation vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahrt und in der kommenden Saison in die Europa League geführt hatte.

"Ich habe eine sehr schwierige Zeit da am Anfang gehabt und eine wahnsinnig schöne Zeit. Wenn es sich so komplett dreht, ist das schon was Besonderes. Ich habe da gern gearbeitet", sagte Labbadia. "Aber ich bin jetzt beim VfB Stuttgart und weiß, wie wichtig das Spiel für uns ist. Es ist nur ein besonderes Spiel, weil wir drei Punkte brauchen."

Aus den bereits geschafften erfolgreichen Rettungsmissionen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga könne er etwas für die Herausforderung beim VfB lernen. "Der ganze Druck, der immer größer wird, dass man versucht, den immer wieder so gut es geht von der Mannschaft fernzuhalten", nannte Labbadia als Beispiele. "Dass man Ruhe bewahrt, dass man eine klare Linie gibt. Trotzdem ist jeder Abstiegskampf verschieden."

(dpa)